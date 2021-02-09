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Главная » Мир » Религия
09:10 09 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Старейшая жительница Европы вылечилась от COVID-19

Французская монахиня сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перед своим 117-летием переболела коронавирусом.

У сестры Андрэ, проживающей в доме престарелых в Тулоне, COVID-19 был обнаружен 16 января. Женщину отправили на самоизоляцию. Одиночество, по ее словам, она перенесла тяжело.

При этом, как рассказали в администрации социального заведения, Рандон не показывала «страха перед болезнью», однако «переживала за других постояльцев».

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале. Позже женщина стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ.

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Тэги: старейшая женщина, коронавирус

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