ВОЗ озвучила данные о поездке экспертов в Ухань

Спустя год эксперты уже не могут установить, каким образом коронавирус попал на уханьский рынок, но назвали четыре версии того, как коронавирус попал от животных к человеку.

Ученые уже не могут установить, каким образом новый коронавирус попал на рынок в Ухане больше года назад. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил в ходе брифинга эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Он отметил, что к таким выводам на основе имеющейся эпидемиологической информации пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследующие происхождение коронавируса.

Эмбарек пообещал, что позже группа экспертов предоставит детализированный отчет об итогах расследования.

По его словам, экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку.

«Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – сказал он.

Эмбарек подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель.

Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. Также крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по возможности остается версия про прямую передачу вируса от летучих мышей. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Кроме того, глава экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь заявил, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Ухани до первых зарегистрированных случаев вспышки.

По его словам, не было никаких доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

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