Трамп скрывал детали своих телефонных разговоров с Путиным
Теперь у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена есть к ним доступ, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной.
Советники Байдена хотят узнать, раскрывал ли Трамп секретную информацию или заключал ли конфиденциальные соглашения с Путиным.
В окружении Байдена не ответили на вопрос, ознакомился ли президент с содержанием бесед.
Издание пишет, что сами звонки не записывались, однако некоторые помощники Трампа, как правило, слышали и записывали детали разговора. Именно эту информацию и может получить команда Байдена.
26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.
Лидеры обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.
Во время разговора американский президент заявил, что США будут «твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России».
Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.
Новости по теме
Сша предлагают продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам, а Путин – без каких-либо условий.
Президенты России, Соединенных Штатов Америки и Франции приняли заявление по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
В Кремле поделились некоторыми подробностями этого разговора.