Самый сильный человек Украины будет баллотироваться в депутаты Рады
Василий Вирастюк будет баллотироваться в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области от партии «Слуга народа».
Как сообщило издание LB.ua, о решении «слуг» утвердить Вирастюка кандидатом в депутаты Рады будет объявлено сегодня на съезде партии.
При этом соперниками Вирастюка по 87 округу станут представитель партии «За майбутне» Александр Шевченко (совладелец курорта «Буковель»), кандидат от «Европейской солидарности» Маруся Звиробий и представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский.
Довыборы в Верховную Раду в округах 87 и 50 назначены на 28 марта этого года.
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