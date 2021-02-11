Биткоин потребляет электроэнергии больше, чем вся Аргентина – ученые
Майнинг криптовалюты требует много энергии и требует тяжелых компьютерных вычислений для проверки транзакций.
Майнинг биткоина потребляет около 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) в год. Он требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Аргентина, пишет BBC со ссылкой на ученых из Кембриджского университета.
Ученые оценили потребление электроэнергии биткоином выше Аргентины (121 ТВт-ч), Нидерландов (108,8 ТВт-ч) и Объединенных Арабских Эмиратов (113,20 ТВт-ч).
Энергия, которую использует криптовалюта, может питать все чайники в Великобритании в течение 27 лет.
Чтобы майнить биткоин, компьютеры (часто специализированные) подключаются к сети криптовалюты и проверяют совершаемые людьми транзакции по отправке или получению биткоинов.
Чтобы увеличить прибыль, люди часто подключают к сети большое количество майнеров – иногда целые склады. В свою очередь, это требует много электроэнергии.
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Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-августе текущего года выросло на 10,2%, или 11,128 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 119,814 млрд. кВт/ч.