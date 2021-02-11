Биткоин потребляет электроэнергии больше, чем вся Аргентина – ученые

Майнинг криптовалюты требует много энергии и требует тяжелых компьютерных вычислений для проверки транзакций.

Майнинг биткоина потребляет около 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) в год. Он требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Аргентина, пишет BBC со ссылкой на ученых из Кембриджского университета.

Ученые оценили потребление электроэнергии биткоином выше Аргентины (121 ТВт-ч), Нидерландов (108,8 ТВт-ч) и Объединенных Арабских Эмиратов (113,20 ТВт-ч).

Энергия, которую использует криптовалюта, может питать все чайники в Великобритании в течение 27 лет.

Чтобы майнить биткоин, компьютеры (часто специализированные) подключаются к сети криптовалюты и проверяют совершаемые людьми транзакции по отправке или получению биткоинов.

Чтобы увеличить прибыль, люди часто подключают к сети большое количество майнеров – иногда целые склады. В свою очередь, это требует много электроэнергии.

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