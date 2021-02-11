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13:30 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОЗ обвинил Медзакупки в срыве закупок на миллиард

Госпредприятие, в частности, не выполнило закупки по таким направлениям, как онкология и сердечно-сосудистые заболевания, где лечение должно быть непрерывным.

Госпредприятие Медицинские закупки сорвало закупки лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен. Об этом на брифинге в четверг, 11 февраля, заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Считаем, что ответственен за колоссальные потери почти миллиард гривен руководитель ГП Медицинские закупки Арсен Жумадилов. В целом Министерство здравоохранения признало работу государственного предприятия Медицинские закупки в 2020 году неэффективной», – сказала Шаталова.

По ее словам, в конце 2020 года оказалось, что предприятие сорвало закупки на сумму 949,7 миллионов гривен из доведенных до них 5 миллиардов 982 миллионов гривен. Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. При этом выделенные деньги  вернулась в общий фонд государственного бюджета.

Шаталова отметила, что «не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным». Это детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное.

По ее словам, ГП не только не закупило необходимое, а и «не удосужилось вовремя осуществить финансовые операции» по ряду направлений, чем поставило под угрозу пациентов, в частности, 117 тысяч человек с ВИЧ.

Также по словам Шаталовой Медзакупки сорвали покупку 48 ангиографических рентгеновских систем на более чем 1 миллиард гривен и 110 автомобилей «экстренной скорой медицинской помощи» на сумму 191 миллион гривен.

В Минздраве заявили, что уже решили эту проблему, лекарства закупят на остатки средств от международных организаций.

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Тэги: ВИЧ, моз, закупка, медзакупки

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