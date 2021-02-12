В столице Северной Осетии взрывом разрушено здание торгового центра
Взрыв прогремел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. По предварительным данным, в здании произошла утечка газа.
Во Владикавказе произошел мощный взрыв, который полностью разрушил трехэтажное здание торгового комплекса.
«Произошел взрыв в супермаркете на улице Гагкаева», – сказал источник РИА «Новости» в экстренных службах Владикавказа. Взрывной волной повреждены стекла в соседних жилых домах.
В здании находилось несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.
В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что взрыв произошел в супермаркете «Магнит», передает ТАСС. По предварительным данным, в здании произошла утечка газа: в подвале хранились кислородные баллоны.
Взрыв прогремел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник «Интерфакса» сообщил об одном погибшем. Им оказался охранник.
Посетителей в здании магазина не было. «Магазин работает с 9:00. Внутри был только охранник и, возможно, продавец, это сейчас выясняется. Найти их под завалами пока не удалось, возможно погибли», – сказал источник «Интерфакса».
Судя по видео с места происшествия, здание, в котором располагалось несколько супермаркетов, почти целиком разрушено.
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