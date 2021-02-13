На ЧМ по биатлону запретили слово «Россия»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон объяснил, почему российские спортсмены вынуждены выступать под аббревиатурой RBU.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенным решениям Спортивного арбитражного суда (CAS). Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU», – сказал Карлссон.

«Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», – отметил он.

В свою очередь, Союз биатлонистов России выразил несогласие с ограничением.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), причем использовать полное название национальной федерации запрещено, разрешена только английская аббревиатура RBU (Russian Biathlon Union).

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