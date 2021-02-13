Новые штаммы коронавируса могут вызывать повторное заражение, – ВОЗ
Южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, которые ранее были привиты или перенесли COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут преодолевать иммунитет человека, который уже переболел COVID-19, и вызывать повторное заражение.
Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.
«Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются снова новым южноафриканским штаммом», – заявила Сваминатан в пятницу на брифинге.
Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, которые ранее были привиты или перенесли COVID-19. Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают этот штамм существенно устойчивее к антителам в плазме крови, донорами которого были пациенты с COVID- 19.
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