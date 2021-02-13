Украина пока не получит следующий транш от МВФ

Миссия Международного валютного фонда завершилась без результата, заявил Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине.

В заявлении Люнгмана отмечается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями властей Украины прогресс в проведении реформ, которые является частью программы stand-by.

«Дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся», — сказал постоянный представитель Фонда в Украине.

МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд.

Работа миссии МВФ по первому пересмотру программы началась в декабре и продолжилась в январе. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что Украина получит транш от Фонда в феврале-марте.

18 января, на фоне протестов в регионах, Кабмин Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) — в среднем на 30% ниже январской цены. Открытие рынка газа для населения долгое время было одним из обязательств Украины перед МВФ. Без госрегулирования рынок проработал только полгода. Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что одним из условий получения Украиной следующего транша от МВФ будет урегулирование ситуации на рынке природного газа для населения.

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