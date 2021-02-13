НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:30 13 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ расширила список санкций против Украины

Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.

Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.

Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.

Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.

Источник:
Тэги: Россия, санкции

Новости по теме

Россия расширила санкции в отношении Украины

Новая редакция списка содержит 84 компании. Список обнародован на портале правовой информации РФ.

Послы стран ЕС обсудили в Брюсселе новые санкции против России

В Евросоюзе приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Украина призвала к санкциям против России за разгон акций протеста

Россия нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения прав человека, говорится в комментарии МИД Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты