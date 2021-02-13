РФ расширила список санкций против Украины
Список юридических лиц из Украины, против которых введены экономические санкции, расширен из 75 до 84 позиций.
Правительство России добавило девять украинских компаний в перечень юрлиц, против которых введены экономические ограничительные меры. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 12 февраля, на портале правовой информации.
Согласно документу, под ограничения попали такие компании, как ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и его дочерние предприятия Трансшип Балк и Трансшип-сервис, а также компания Kirgan Holding S.A.
Таким образом, санкционный список расширен из 75 до 84 позиций.
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