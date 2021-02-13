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16:30 13 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ермак заявил о невыполнимости минских соглашений

Несмотря на некоторый прогресс, переговоры по Донбассу идут «очень медленно и сложно», отметил глава ОПУ.

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Украина в ночь на 13 февраля.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», – сказал он.

Ермак добавил, что, несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно».

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Тэги: Ермак, Минские соглашения, ОП

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