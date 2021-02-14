Сенат США не стал объявлять Трампу импичмент

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Но инициатива об импичменте не набрала необходимого для ее утверждения числа голосов.

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент.

Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

Тэги: Сенат США, импичмент Трампа