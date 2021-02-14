Путин заявил, что «не бросит Донбасс»
«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», – сказал российский президент во время беседы с главными редакторами российских СМИ.
Во время беседы с главными редакторами российских СМИ, которая прошла в закрытом формате еще 10 февраля, президент России Владимир Путин заверил, что РФ «не бросит Донбасс несмотря ни на что».
Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».
Путин ежегодно проводит закрытые встречи с главными редакторами СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что будут опубликованы выдержки из закрытой для прессы встречи.
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Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.
Если встреча в нормандском формате будет отложена из-за обстрелов в пунктах разведения войск, то нужно находить другие форматы, отметил президент.