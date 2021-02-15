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00:23 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола

Правительство Гвинеи в воскресенье, 14 февраля, объявило о начале эпидемии на юго-западе страны.

Представители органов здравоохранения в Гвинее подтвердили по меньшей мере три летальных исхода, еще у четырех человек подтверждено заражение вирусом Эбола.

Все семь человек присутствовали на похоронах медсестры в субпрефектуре Гуек 1 февраля. Впоследствии у них появились симптомы болезни; лихорадка, диарея, рвота.

Правительство объявило эпидемию и начало поиск контактов и изоляции подозреваемых.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он отметил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

По данным СМИ, в соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, однако президент страны Джордж Веа отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

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Тэги: эпидемия, лихорадка Эбола

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