Представители власти проводят форум по тарифам

Чернышов также напомнил, что с открытием рынка газа 1 августа 2020 цену на газ устанавливает на правительство, а свободный рынок.

«Свободный рынок газа не означает хаос или безответственность поставщиков, относительно услуг, которые они предоставляют конечному потребителю. Поэтому государство должно контролировать качество предоставления услуг», – сказал министр.

Он отметил, что для роста цен на газ в отопительный сезон есть объективные факторы.

«Начало 21-го года оказалось намного холоднее 20-го и общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущих теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль объективно теплее, если сравнить с этим сезоном. Это также весьма существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем», – говорит министр.

Кроме того, Чернышов призывл украинцев устанавливать счетчики, поскольку они существенно позволяют экономить на коммуналке.