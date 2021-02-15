Представители власти проводят форум по тарифам
Для роста цен на газ есть объективные факторы, но до конца отопительного сезона тарифы меняться не будут, говорит Чернышов.
В Украине в понедельник, 15 февраля, стартовал второй форум Украина 30, посвященный вопросу тарифов. Одним из первых о ситуации с коммуналкой рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Он напомнил, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона меняться не будут.
Чернышов также напомнил, что с открытием рынка газа 1 августа 2020 цену на газ устанавливает на правительство, а свободный рынок.
«Свободный рынок газа не означает хаос или безответственность поставщиков, относительно услуг, которые они предоставляют конечному потребителю. Поэтому государство должно контролировать качество предоставления услуг», – сказал министр.
Он отметил, что для роста цен на газ в отопительный сезон есть объективные факторы.
«Начало 21-го года оказалось намного холоднее 20-го и общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущих теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль объективно теплее, если сравнить с этим сезоном. Это также весьма существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем», – говорит министр.
Кроме того, Чернышов призывл украинцев устанавливать счетчики, поскольку они существенно позволяют экономить на коммуналке.
«У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлен придомовой счетчик, в другом – не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным, иногда это 50% экономии», – рассказал министр.
Чернышов также анонсировал создание государственной жилищно-коммунальной инспекции, которая сможет проверять экономическое обоснование тарифов коммунальных услуг и главное следить за качеством этих услуг.
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