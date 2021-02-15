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Главная » Украина » Экономика
19:00 15 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф с иностранцами

Ранее Нафтогаз получил 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф совместно с крупной международной компанией. Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в ходе форума Украина 30 в понедельник, 15 февраля.

«Уже сегодня будет выпущен пресс-релиз о подписании первого меморандума с большой международной газодобывающей компанией, с которой мы планируем осваивать украинский морской шельф», – сказал он.

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Тэги: месторождения, Нафтогаз, нефть, разработка, иностранные компании

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