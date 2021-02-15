Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф с иностранцами
Ранее Нафтогаз получил 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.
Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф совместно с крупной международной компанией. Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в ходе форума Украина 30 в понедельник, 15 февраля.
«Уже сегодня будет выпущен пресс-релиз о подписании первого меморандума с большой международной газодобывающей компанией, с которой мы планируем осваивать украинский морской шельф», – сказал он.
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В прошлом году Нафтогаз резко снизил импорт газа из-за больших запасов, сформировавшихся в предыдущие годы.
Нефть дорожает на заявлении министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и снижении запасов сырья в США.
В компании называют такие операции «токсичными».