Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф с иностранцами

Ранее Нафтогаз получил 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря.

Нафтогаз будет разрабатывать морской шельф совместно с крупной международной компанией. Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в ходе форума Украина 30 в понедельник, 15 февраля.

«Уже сегодня будет выпущен пресс-релиз о подписании первого меморандума с большой международной газодобывающей компанией, с которой мы планируем осваивать украинский морской шельф», – сказал он.

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