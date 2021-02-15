В Антарктиде почти под километровым слоем льда нашли неизвестных животных

Открытие было сделано случайно во время геологического исследования.

На западном берегу Антарктиды на глубине 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера ученые нашли животных, внешне похожих на губок. Предположительно, они неизвестны науке. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на журнал Frontiers in Marine Science.

Открытие было сделано случайно во время геологического исследования. Ученые бурили скважину, наткнулись на валун и опустили в образовавшуюся дыру камеру. Она зафиксировала как минимум два типа губок. У одного из них есть длинный стебель, который переходит в голову. В кадр попали и другие организмы, предположительно — трубчатые черви или стебельчатые ракушки.

Ранее все эти существа не встречались на такой глубине и в такой температуре. Даже вероятность увидеть их здесь мала: жизнь губок зависит от притока воды с пищей. Поэтому среда под шельфовыми ледниками считалась для них слишком враждебной.

До этого ученые находили во льдах только мелких рыб, медуз или других представителей фауны, которые могут самостоятельно искать пищу и плыть за ней.

«Наше открытие породило больше вопросов, чем ответов. Как эти животные туда попали? Что они едят? Как давно они там живут? Насколько часто встречаются такие валуны, покрытые живыми существами?», — цитирует EurekAlert биогеографа Хью Гриффитса. Ответы на эти вопросы ученые будут искать в ходе дальнейших исследований.

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