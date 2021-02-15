В Запорожской области готовятся провокации со стороны «партии Шария», – СМИ

В Запорожье готовится силовой вариант от политических лузеров?

На днях на сайте электронных петиций Запорожья появилась петиция, в которой запорожцы обращаются к местной власти с просьбой запретить деятельность партий «ОПЗЖ» и «Партию Шария».

В деятельности политсил горожане видят пророссийскую позицию, что может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Сегодня с таким заявлением в правоохранительные органы обратился и запорожский общественник Алексей Херсон. Ссылаясь на собственные источники он сообщает, что участники «Партии Шария» готовят «хитрый» план по дестабилизации обстановки в г. Запорожье, передает Актуально.

По словам общественника, сейчас готовится силовая провокация против своих же депутатов с целью создания повода для информационной атаки и силового противостояния в Запорожье. Для этой цели с соседних областей уже съезжаются титушки:

«Машины на которых хотят провести эти провокации установлены! Ждём реакции от правоохранительных органов!!! 1. Серебристый Ланос АР6952СМ. 2. Volkswagen Passat еврономера Xsp 010 (серебристый металлик). 3. LADA Priora АР4251ЕХ (серая). На перебитых номерах, которые не бьются в базе бьются совсем другие машины».

Напомним, 4 февраля МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране из-за блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — цитирует пресс-служба МВД в Facebook советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

Шкиряк подчеркнул, что МВД «предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина».

Отметим, глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух взял на личный контроль прекращение вещания телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne.