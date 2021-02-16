«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко

Руководство «Вест Хэма» готово продать украинского легионера Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации издания, лондонский клуб хочет выручить за 31-летнего игрока сборной Украины около 6 млн евро.

«Молотобойцы» намерены разгрузить зарплатную ведомость клуба. Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма». По информации Spotrac, зарплата 30-летнего футболиста составляет 115 тыс. фунтов в неделю или 5,98 млн в год (7,1 млн евро).

Отмечается, что главный тренер «хаммерс» Дэвид Мойес особо не рассчитывает на Ярмоленко в дальнейшем. Отметим, что в последнее время шотландский специалист использует украинца на непривычной для него позиции – центрального нападающего.

Действующий контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» заканчивается летом 2022 года.

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