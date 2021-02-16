Парламент Эстонии призвал ЕС усилить санкции против России
По мнению парламентариев Эстонии, институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита Жозепа Борреля в Москву.
Парламент Эстонии призывает государства Европейского союза ужесточить санкции на международном уровне против России, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности, что касается прав человека. Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.
Эстонские депутаты призвали членов ЕС придерживаться единой политики при введении и исполнении санкций, а также к сотрудничеству в этом вопросе с Соединенными Штатами, Великобританией и другими демократическими государствами.
«Единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из наших общих демократических ценностей», - говорится в заявлении.
По мнению парламентариев Эстонии, институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не соответствовал стандартам и принципам Содружества.
«Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения», – также говорится в заявлении.
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