Французы изобрели маску, уничтожающую вирусы

Представитель компании BioSerenity представил маску, способную блокировать и уничтожать вирусы, в том числе коронавирус.

Один из слоев защитного средства обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, которые основываются на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул – циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Кроме того, сообщили в компании, маска способна обеззараживать себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.

По данным телеканала, над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Свое изобретение ученые оценили в 1,49 евро, или 50,47 гривны (FFP) либо 0,44 евро, или 14,9 гривны (хирургическая маска).

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