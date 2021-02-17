Французы изобрели маску, уничтожающую вирусы
Представитель компании BioSerenity представил маску, способную блокировать и уничтожать вирусы, в том числе коронавирус.
Один из слоев защитного средства обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, которые основываются на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул – циклодекстрина и четвертичного аммиака.
Кроме того, сообщили в компании, маска способна обеззараживать себя, поэтому является менее опасной при попадании в окружающую среду.
По данным телеканала, над новым защитным средством работали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.
Свое изобретение ученые оценили в 1,49 евро, или 50,47 гривны (FFP) либо 0,44 евро, или 14,9 гривны (хирургическая маска).
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