Россию могут исключить из Совета Европы

Неисполнение решения Европейского суда по правам человека по делу Навального может послужить основанием для исключения России из Совета Европы.

Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета против пыток Ольга Садовская.

Накануне ЕСПЧ обязал власти РФ исполнить решение об освобождении Алексея Навального в связи со взятыми на себя международными обязательствами.

«Неисполнение может грозить тем, что будет поставлен вопрос о систематическом неисполнении решений Европейского суда. С теоретической точки зрения это может послужить основанием для исключения страны из Совета Европы, потому что государство регулярно не исполняет решение», – сказала Садовская.

Как отметила Садовская, в деле Навального суд потребовал освободить человека из-под стражи в связи с тем, что заявители смогли доказать в Европейском суду то, что ему угрожает смертельная опасность.

Россия, как любое государство, обязано соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений, пояснила Садовская.

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