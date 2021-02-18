Россию могут исключить из Совета Европы
Неисполнение решения Европейского суда по правам человека по делу Навального может послужить основанием для исключения России из Совета Европы.
Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета против пыток Ольга Садовская.
Накануне ЕСПЧ обязал власти РФ исполнить решение об освобождении Алексея Навального в связи со взятыми на себя международными обязательствами.
«Неисполнение может грозить тем, что будет поставлен вопрос о систематическом неисполнении решений Европейского суда. С теоретической точки зрения это может послужить основанием для исключения страны из Совета Европы, потому что государство регулярно не исполняет решение», – сказала Садовская.
Как отметила Садовская, в деле Навального суд потребовал освободить человека из-под стражи в связи с тем, что заявители смогли доказать в Европейском суду то, что ему угрожает смертельная опасность.
Россия, как любое государство, обязано соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений, пояснила Садовская.
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Большая палата Европейского суда по правам человека обязала Россию выплатить ему 50 тысяч евро компенсации морального вреда и тысячу евро возмещения ущерба.
Источники заявили, что «при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ растет». Но «аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание».