Новый глава Пентагона хочет увеличить расходы на оборону для противодействия России
Ллойд Остин призвал страны НАТО повысить расходы на оборону. Он поблагодарил союзников за рост военных расходов уже седьмой год подряд.
По словам Остина, одна из важных задач стран НАТО — это защита граждан и территорий с помощью «сильной обороны».
В качестве примеров «многочисленных угроз» глава Пентагона привел «дестабилизирующее» поведение России, развивающийся Китай, терроризм, изменение климата и глобальные проблемы вроде COVID-19.
Остин поблагодарил союзников за рост военных расходов уже седьмой год подряд.
«Расходы на оборону обеспечат готовность наших сил, которые необходимы для решения проблем России и других задач НАТО», — сказал Остин.
Накануне, 17 февраля, американский министр опубликовал колонку в издании The Washington Post, где также призвал страны-союзницы обеспечить коллективную безопасность против таких «осмелевших стратегических соперников», как Россия и Китай.
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