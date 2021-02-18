Регулятор одобрил повышение тарифов Укрэнерго

С апреля тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии вырастут на 7,5%, хотя компания просила включить в них и дефицит в 11 миллиардов.

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 7,5% с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч.

Основанием для повышения тарифа на передачу электроэнергии стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, взятых Укрэнерго для расчетов сгоспредприятием Гарантированный покупатель.

В то же время, НКРЭКУ по предложению Укрэнерго отказалась включить в тариф 11,350 млрд грн дефицита средств на финансовую поддержку ГарПока в рамках ПСО для расчетов с «зеленой» генерацией.

Отказ регулятор объяснил тем, что данные средства могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.

«Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф Укрэнерго, но проценты я не вижу возможности не включить», ‒ сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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