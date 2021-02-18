В Кабмине рассказали, почему в Украине не началась вакцинация

В Украине еще не началась кампания вакцинации из-за дефицита вакцин, который ощущается во всем мире, заявил глава правительства.

В Украине вакцинация еще не началась, из-за дефицита вакцин в мире, хотя страна сделала все необходимое, чтобы обеспечить население вакциной. Об этом на встрече с послами стран Евросоюза заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, по которой Украина должна получить первую партию вакцины Pfizer в количестве 117 000 доз в феврале, а также более 8 млн доз от другого производителя в течение года.

Шмыгаль подчеркнул, что государство со своей стороны сделало все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

«У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского союза его также почувствовали», – добавил премьер.

По его словам, у всех сейчас проблема одинакова – это смещение сроков поставок вакцин.

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