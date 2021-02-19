Опубликовано интервью с человеком, имя которого носит «Партия Шария»

И это вовсе не Анатолий Шарий.

Мало кто мог предположить, что «Партия Шария», возглавляемая одноименным скандальным блогером, ныне подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, включая измену Родине, носит имя совершенно другого человека.

«Громадське» опубликовало интервью с Виктором Шарием – жителем Днепра, ничем не примечательным украинцем, далеким от политики и общественной жизни. Виктор признался, что всего за 500 долларов в свое время согласился дать партии свою фамилию, подписав по настоянию юристов ряд соответствующих документов. Теперь же он мечтает об одном – чтобы его имя не вплетали в скандал.

В интервью Виктор Шарий рассказал о странном знакомстве в Турции, куда его направили по партийной линии, с агентом ФСБ и последующим общением с ним, а также о том, что Анатолий Шарий уговаривал его навсегда покинуть Украину и просить политического убежища в странах ЕС.