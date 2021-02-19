НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:30 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Назван срок прибытия в Украину вакцин AstraZeneca

Поступление первых партий вакцин от коронавируса британской компании ожидается в ближайшие три дня, говорят в Минздраве.

Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca 20-22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщает Громадське.

По его словам, средства за вакцины будут уплачены только после их поступления.

«У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины», – сказал Литовка.

Источник:
Тэги: Украина, вакцина, вакцинация, прибытие

Новости по теме

После COVID-вакцинации можно заболеть, но не тяжело

Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.

Pfizer готовит документы на регистрацию вакцины в Украине – МОЗ

Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.

Украина договаривается о шести COVID-вакцинах

Первые вакцины Украина уже получит в феврале и их будет сразу несколько, говорит премьер.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты