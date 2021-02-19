Назван срок прибытия в Украину вакцин AstraZeneca
Поступление первых партий вакцин от коронавируса британской компании ожидается в ближайшие три дня, говорят в Минздраве.
Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca 20-22 февраля. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщает Громадське.
По его словам, средства за вакцины будут уплачены только после их поступления.
«У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины», – сказал Литовка.
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Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.
Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.
Первые вакцины Украина уже получит в феврале и их будет сразу несколько, говорит премьер.