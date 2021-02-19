В Украине с марта вырастут пенсии

С марта пенсии повысят примерно на 11%. Это один из запланированных на этот год этапов повышения.

В Украине 1 марта состится ежегодная индексация пенсий, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

На этоп этапе повышение пенсионных выплат составит около 11%.

Также с 1 марта начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен украинцы в возрасте от 80 лет (если их пенсия не достигает размера средней зарплаты, которая учитывается для начисления пенсий).

Дальнейшее повышение пенсий запланировано в соответствии с проектом госбюджета на 2021 год.

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