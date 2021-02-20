СНБО внес Медведчука в санкционный список

Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

В целом санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний.

«То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции … Это – господин Константин Вацковский, гражданин РФ, Виталий Донченко, гражданин РФ; Наталья Лавренюк, гражданка Украины, господин Сергей Лисогор, гражданин РФ; Оксана Марченко, гражданка Украины; господин Александр Маслюк, гражданин РФ; господин Виктор Медведчук, гражданин Украины и это Михаил Попов, гражданин РФ», – заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, введено ограничение в отношении компаний, зарегистрированных РФ, часть – зарегистрированы в Молдове и других странах.

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении господина Медведчука», – отметил Данилов.

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