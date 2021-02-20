Марсоход Perseverance передал первые фото поверхности Марса
Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter. Уже марсоход Perseverance прислал на Землю пять фото.
Марсоход Perseverance («Настойчивость») американского космического агентства NASA передал первые фото марсианской поверхности в высоком качестве.
Соответствующие фото размещены на странице марсохода в Twitter.
Уже марсоход Perseverance прислал на Землю пять фото.
Сразу после посадки Perseverance отправил на Землю несколько фото низкого качества с камер, которые используются для ориентирования марсохода в пространстве.
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