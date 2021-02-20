США поддерживают наращивание Украиной военной мощи
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Андреем Тараном укрепление стратегического партнерства между двумя странами.
«Министр обороны Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», – говорится в сообщении Пентагона.
Отмечается, что Остин также подчеркнул необходимость сохранения Украиной прогресса в проведении оборонных реформ.
В свою очередь министр Таран «выразил благодарность за постоянную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО».
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