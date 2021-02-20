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Главная » Украина » Общество
10:03 20 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня День памяти героев Небесной сотни

20 февраля в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни.

20 февраля года в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Этот день стал самым трагическим в истории Революции Достоинства, поскольку именно в этот день на Майдане погибло больше всего активистов.

День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни» этот день отмечается ежегодно 20 февраля.

Согласно официальным данным, в целом, в течение 18-20 февраля 2014 года погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили травмы. 20 февраля стало самым трагическим днем тех времен, поскольку в этот день погибло 50 протестующих.

В этом году Верховная Рада приняла постановление, которое определило Революцию Достоинства одним из ключевых моментов создания украинской государственности. Среди прочего, документ дает политическую оценку режиму Януковича и подчеркивает недопустимость затягивания дел Майдана.

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Тэги: Небесная сотня, Революция достоинства

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