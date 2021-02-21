Оксана Марченко идёт в политику, чтобы стать рядом со своим мужем
Жена Медведчука Оксана Марченко назвала решение СНБО про санкции репрессиями
Жена нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой 19 февраля ввели санкции, заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора.
С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», – заявила Мапченко в своём видеообращении.
По ее словам, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил ее дом и просил помощи в трудоустройстве. Марченко говорит, что она была «гостеприимной» и помогла тогда Зеленскому с работой.
Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».
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Оказывается тому, что В.Медведчук вернулся в политику, мы обязаны его жене. Об этом лидер Общественного движения «Украинский выбор» признался в своем интервью журналу «Народный депутат».