Оксана Марченко идёт в политику, чтобы стать рядом со своим мужем

Жена Медведчука Оксана Марченко назвала решение СНБО про санкции репрессиями

Жена нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой 19 февраля ввели санкции, заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора.

С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», – заявила Мапченко в своём видеообращении.

По ее словам, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил ее дом и просил помощи в трудоустройстве. Марченко говорит, что она была «гостеприимной» и помогла тогда Зеленскому с работой.

Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».

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