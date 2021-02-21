В Индии отгрузили вакцину Украине – Степанов

В ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузилм 500 тысяч доз вакцины CoviShield и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

«Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину», – написал Степанов в Facebook.

Степанов заверил, что в ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.

Стоит отметить, что Covishield – это индийская вакцина выпущенная по лицензии AstraZeneca. То есть это не вакцина AstraZeneca, а ее индийский аналог.

Сейчас идет третья фаза клинических испытаний препарата в Индии, Бразилии, Великобритании, Южной Африке, Кении и США. В то же время вакцину уже одобрили до экстренного использования в Индии.

Предварительные результаты третьей фазы исследований опубликовали в декабре 2020 года в издании Lancet. Вакцина показала эффективность 70,4%, согласно данным 11 636 добровольцев в Великобритании и Бразилии.

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