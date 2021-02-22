Глава Миграционной службы женился на «уханьской» девушке
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, которая в феврале 2020 года отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки, официально зарегистрировали брак.
Глава Миграционной службы Максим Соколюк женился на «девушке с собачкой из Уханя» Анастасии Зинченко. О радостном событии пара сообщила в соцсетях.
Брак зарегистрировали в субботу, 20 февраля, в Киеве. Для церемонии девушка выбрала нежное бежевое платье-миди с обнаженными плечами и глубоким декольте. Образ дополнили туфли-лодочки на каблуках, изысканная прическа и свадебный букетом с белыми розами и орхидеями.
После росписи молодожены отправились на романтическую фотосессию, а вместо грандиозного застолья в ресторане пообедали фастфудом.
«20.02.2021. Люблю». Ты лучшее, что происходило со мной в жизни. Самая счастливая и любимая жена, – написала невеста в Instagram.
Позже Зинченко поделилась фото, на которых вместе с мужем демонстрирует одинаковые тату на руках.
Напомним, Зинченко познакомилась с Соколюком в феврале 2020 года во время вспышки коронавируса, когда девушка отказалась от эвакуации из китайского города Ухань без своей собаки.
Глава миграционной службы помог девушке вернуться в Украину, а после этого у них завязался роман. В итоге Соколюк развелся с женой и сделал предложение любимой.
Отметим, что 43-летний глава ГМС старше избранницы на 20 лет.
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