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15:30 22 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Миграционной службы женился на «уханьской» девушке

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, которая в феврале 2020 года отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки, официально зарегистрировали брак.

Глава Миграционной службы Максим Соколюк женился на «девушке с собачкой из Уханя» Анастасии Зинченко. О радостном событии пара сообщила в соцсетях.
Брак зарегистрировали в субботу, 20 февраля, в Киеве. Для церемонии девушка выбрала нежное бежевое платье-миди с обнаженными плечами и глубоким декольте. Образ дополнили туфли-лодочки на каблуках, изысканная прическа и свадебный букетом с белыми розами и орхидеями.
После росписи молодожены отправились на романтическую фотосессию, а вместо грандиозного застолья в ресторане пообедали фастфудом.

«20.02.2021. Люблю». Ты лучшее, что происходило со мной в жизни. Самая счастливая и любимая жена, – написала невеста в Instagram.

Позже Зинченко поделилась фото, на которых вместе с мужем демонстрирует одинаковые тату на руках.

Напомним, Зинченко познакомилась с Соколюком в феврале 2020 года во время вспышки коронавируса, когда девушка отказалась от эвакуации из китайского города Ухань без своей собаки.

Глава миграционной службы помог девушке вернуться в Украину, а после этого у них завязался роман. В итоге Соколюк развелся с женой и сделал предложение любимой.

Отметим, что 43-летний глава ГМС старше избранницы на 20 лет.

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Тэги: Китай, свадьба, Глава Миграционной службы, уханьская девушка

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