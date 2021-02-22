В Украине обновят сотню железнодорожных станций

Реновация предусмотрена в бюджете среди электрификации участков железной дороги и закупки новых пассажирских вагонов.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий инициирует обновление сотни железнодорожных станций в 2021 году. Об этом он заявил на форуме Украина 30. Инфраструктура в понедельник, 22 февраля.

«Этот год уникален – предусмотрено в бюджете 4 миллиарда гривен финансирования на электрификацию участков (железной дороги – ред), закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим в этой программе предусмотреть и реновацию 100 железнодорожных станций», – сказал Криклий.

По его словам, ведомство будет работать над привлечением инвесторов для обновления железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский пообещал ремонт мостов, дорог и портов. Глава государства рассказал о пяти направлениях инфраструктурного развития Украины, среди которых дороги, авиасообщения, порты и индустриальные парки.

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