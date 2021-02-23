Украинский чемпион WBA в четвертый раз стал отцом

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян в понедельник, 22 февраля, в четвертый раз стал отцом.

Жена боксера Мария подарила ему сына, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Boxing Generation

Напомним, что у супружеской пары уже есть три дочерей, и вот теперь появился сын.

Тэги: бокс, сын