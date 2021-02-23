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03:01 23 Февраля 2021 0 Комментарии
Украинский чемпион WBA в четвертый раз стал отцом
Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян в понедельник, 22 февраля, в четвертый раз стал отцом.
Жена боксера Мария подарила ему сына, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Boxing Generation
Напомним, что у супружеской пары уже есть три дочерей, и вот теперь появился сын.
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Тэги: бокс, сын
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