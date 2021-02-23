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03:01 23 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский чемпион WBA в четвертый раз стал отцом

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян в понедельник, 22 февраля, в четвертый раз стал отцом.

Жена боксера Мария подарила ему сына, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Boxing Generation

Напомним, что у супружеской пары уже есть три дочерей, и  вот теперь появился сын.

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Тэги: бокс, сын

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