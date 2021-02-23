Власти ФРГ выделят 10 млн евро для семей Донбасса
Средства будут направлены на развитие инклюзивного образования в регионе, а также на обеспечение доступа жителей к чистой воде.
Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Посольства Германии в Украине.
«Правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро, что является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Содействие развитию социальных услуг на Востоке Украины на фоне пандемии COVID-19″, – указано в сообщении.
Отмечается, что проект охватит около 500 тысяч жителей региона в 12 пилотных громадах.
«Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшено физическую доступность учебных заведений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в громадах, пострадавших от конфликта», – отметили в посольстве.
По слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, власти Германии становятся партнером для областей Украины, чьи силы отбирают вооруженный конфликт и последствия пандемии.
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