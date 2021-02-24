Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс пострадал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Причина аварии сейчас неизвестна.
Автомобиль Вудса перевернулся, передают американские СМИ. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги и находится на операции.
”Автомобиль получил серьезные повреждения. Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи”, – говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес.
Уточняется, что Вудс был один в салоне.
Данных о том, в каком состоянии 45-летний гольфист, в настоящий момент нет.
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Он стал вторым гольфистом за всю историю, который смог выиграть 82 престижных турнира. Вудс сравнялся по данному показателю с Сэмом Снидом.
Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA). В 2017 году он был только 1199-м месте.
Сотрудники полиции задержали Вудса около трех часов ночи по местному времени. Его освободили из-под стражи в 10:50, он провел в участке более 7 часов.