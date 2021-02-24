Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс пострадал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Причина аварии сейчас неизвестна.

Автомобиль Вудса перевернулся, передают американские СМИ. Представитель спортсмена сообщил, что он получил множественные травмы ноги и находится на операции.

”Автомобиль получил серьезные повреждения. Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи”, – говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что Вудс был один в салоне.

Данных о том, в каком состоянии 45-летний гольфист, в настоящий момент нет.

Тэги: гольф, Тайгер Вудс