Депардье обвинили в изнасиловании
Прокуратура Франции официально предъявила обвинения в «сексуальных домогательствах» и «изнасиловании» 72-летнему актеру Жерару Депардье.
Депардье получил статус обвиняемого еще 16 декабря 2020 года.
Как пишет Le Parisien, после предъявления обвинений актера отпустили под судебный контроль.
Обвинения в адрес Депардье выдвинула в 2018 году 22-летняя актриса. Ее имя не называется. По данным французских СМИ, отец этой женщины был другом Депардье. Актер якобы пообещал помочь ей в карьере.
В августе 2018 года она подала заявление в жандармерию города Ламбеска, заявив, что была дважды изнасилована Жераром Депардье в его парижском особняке. По ее словам, изнасилования произошли 7 и 13 августа. Заявительница утверждает, что приходила к Депардье на «неформальные репетиции», пишет Le Parisien.
Летом 2019 года дело закрывали за отсутствием состава преступления, но после обжалования этого решения и проведения очной ставки между обвиняемым и предполагаемой жертвой расследование возобновили.
Как уточняет Le Parisien, прокуратура Парижа обратилась к следственному судье с этим запросом.
Сам актер с первого дня отрицал вину, и не изменил позиции, это в очередной раз подтвердил его адвокат. Депардье утверждает, что это были отношения по взаимному согласию.
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