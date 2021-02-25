Послы ЕС утвердили санкции против России из-за Навального

Это персональные санкций в отношении силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Послы стран Евросоюза утвердили решение о введении персональных санкций в отношении российских силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ограничения вступят в силу 5 марта.

Как сообщает «Радио Свобода», под санкции попадут Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ; Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ; Виктор Золотов – глава Росгвардии; Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

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