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00:32 25 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Послы ЕС утвердили санкции против России из-за Навального

Это персональные санкций в отношении силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Послы стран Евросоюза утвердили решение о введении персональных санкций в отношении российских силовиков, причастных к аресту и вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Ограничения вступят в силу 5 марта.

Как сообщает «Радио Свобода», под санкции попадут Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ; Игорь Краснов – генеральный прокурор РФ; Виктор Золотов – глава Росгвардии; Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнения наказаний.

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Тэги: санкции, Алексей Навальный

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