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02:29 25 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Гамбурге задержали крупнейшую в истории Европы партию кокаина

Немецкие таможенники во время проверки контейнеров из Парагвая нашли 16 тонн кокаина, который был расфасован в жестяных банках с краской.

Это рекордная партия кокаина в истории Европы.

Партию с кокаином нашли еще 12 февраля, но об этом ранее не сообщалось, чтобы не сорвать полицейскую операцию. Через неделю в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще 7,2 тонны кокаина, а 24 февраля в Нидерландах по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 28-летнего жителя Влардингена.

23 тонны кокаина, изъятые в Гамбурге и Антверпене, оцениваются в несколько миллиардов евро.

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Тэги: Германия, кокаин, таможня

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