В Гамбурге задержали крупнейшую в истории Европы партию кокаина
Немецкие таможенники во время проверки контейнеров из Парагвая нашли 16 тонн кокаина, который был расфасован в жестяных банках с краской.
Это рекордная партия кокаина в истории Европы.
Партию с кокаином нашли еще 12 февраля, но об этом ранее не сообщалось, чтобы не сорвать полицейскую операцию. Через неделю в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще 7,2 тонны кокаина, а 24 февраля в Нидерландах по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 28-летнего жителя Влардингена.
23 тонны кокаина, изъятые в Гамбурге и Антверпене, оцениваются в несколько миллиардов евро.
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В ходе проверки внутри фанеры был найден схрон, в котором находилось вещество темно-коричневого цвета.
В документах было указано, что в контейнере находятся соевые бобы, но таможенники увидели лишь черные спортивные сумки с тоннами наркотиков.
Наркотик был спрятан в тайнике автомобиля, его обнаружили на одном из пунктов пропуска в Волынской области.