Российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы
World Athletics не дал россиянам нейтральный статус. Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила, что российские спортсмены не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы в помещении.
В организации отметили, что сделали все возможное, чтобы легкоатлеты приняли участие в континентальном первенстве.
«Однако возможность возврата нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
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