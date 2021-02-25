Российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы

World Athletics не дал россиянам нейтральный статус. Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила, что российские спортсмены не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы в помещении.

В организации отметили, что сделали все возможное, чтобы легкоатлеты приняли участие в континентальном первенстве.

«Однако возможность возврата нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

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