В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме

Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.

Вчера, 24 февраля, в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-оккупанта РФ в Украине.

Первый законопроект указывает, кто попадает под определение коллаборант, а второй – устанавливает уголовную ответственность за их деятельность.

Под коллаборационизмом авторы проекта закона предлагают считать:

— публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;

— публичную поддержку действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними,

непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;

— добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в «судебных» и «правоохранительных» структурах;

— пропаганду вооруженной агрессии РФ, легитимизацию ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;

— материальную поддержку вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;

— организацию или участие в публичных мероприятиях, информационную деятельность, направленную на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.

За эти действия авторы предлагают давать такой ассортимент наказаний:

— запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;

— арест;

— конфискация имущества;

— исправительные работы;

— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;

— пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).

А также запрет на:

— участие в избирательном процессе (не могут быть членами избиркомов, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов);

— доступ к гостайне;

— деятельность политических партий, общественных организаций, профсоюзов, осуществляющих коллаборационистскую деятельность (после установления этого факта судом).

Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.

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