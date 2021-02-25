В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме
Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.
Вчера, 24 февраля, в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-оккупанта РФ в Украине.
Первый законопроект указывает, кто попадает под определение коллаборант, а второй – устанавливает уголовную ответственность за их деятельность.
Под коллаборационизмом авторы проекта закона предлагают считать:
— публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;
— публичную поддержку действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними,
непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;
— добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в «судебных» и «правоохранительных» структурах;
— пропаганду вооруженной агрессии РФ, легитимизацию ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;
— материальную поддержку вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;
— организацию или участие в публичных мероприятиях, информационную деятельность, направленную на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.
За эти действия авторы предлагают давать такой ассортимент наказаний:
— запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;
— арест;
— конфискация имущества;
— исправительные работы;
— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;
— пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).
А также запрет на:
— участие в избирательном процессе (не могут быть членами избиркомов, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов);
— доступ к гостайне;
— деятельность политических партий, общественных организаций, профсоюзов, осуществляющих коллаборационистскую деятельность (после установления этого факта судом).
Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.
Новости по теме
Об этом заявил глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщает пресс-служба Пентагона.
Луиза Розова, которую называют внебрачной дочерью президента РФ, дала первое официальное интервью российской версии журнала GQ.
Аделина Шелдон найдена мертвой в квартире на юго-западе российской столицы. По одной из версий, девушка стала жертвой модных диет.