В Украине сделали первую прививку от коронавируса
24 февраля официально стартовала кампания по вакцинации населения.
В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса — первую прививку сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
«Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от COVID-19. Это врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы», — проинформировал он в Facebook.
По данным Прочерка, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Черкасской областной больницы вакцинироваться согласились 10 из 15 врачей и 26 медсестер. Всего в больнице вакцинацию поддержали 156 медиков.
В первый день вакцинации планируют сделать прививки 100 медикам в Черкасской области, сообщил Скичко на брифинге.
24 февраля официально стартовала кампания по вакцинации населения.
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться в несколько этапов:
- с февраля по апрель запланирована вакцинация 367 тыс. человек — медиков стационарных учреждений, где лечат COVID-19, и военных, которые участвуют в ООС;
- с апреля по май — вакцинация людей старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи (1,9 млн человек);
- с мая по июнь — вакцинация медиков остальных категорий (363 тыс. человек);
- с июня по июль — вакцинация 2,9 млн человек в возрасте 70−79 лет;
- с июля по август — вакцинация сотрудников структур госбезопасности (640 тыс. человек);
- с августа по сентябрь — вакцинация 2,3 млн человек в возрасте 65−69 лет;
- с сентября по октябрь — вакцинация сотрудников сферы образования (1,4 млн человек);
- с октября по ноябрь — вакцинация 2,8 млн человек в возрасте 60−64 года;
- с ноября по декабрь — вакцинация других категорий населения (1,7 млн человек).
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