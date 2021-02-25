Стало известно, кто стоит за схемой с закрытием более 400 сайтов в Украине

Есть такой гражданин – Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на разных интернет-сайтах в разное время, называя его жуликом и проходимцем, и называя другими гадкими эпитетами.

Уголовный и УПК кодекс требует существенных изменений. Такое мнение выразил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей страничке в Facebook.

Как отмечает Антон Геращенко, сегодня Украина удивилась, узнав, что по решению Голосиевского районного суда м. Киев арестованы 426 интернет-площадок.

Начали звонить десятки журналистов с резонным вопросом: что вообще происходит?

По словам заместителя Министра внутренних дел, есть такой гражданин – Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на разных интернет-сайтах в разное время, называя его жуликом и проходимцем, и называя другими гадкими эпитетами.

17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы мошеннические действия против него.

Полиция после реформы уголовно-процессуальной системы обязана по статье 214 УПК регистрировать любые обвинения в совершении уголовного преступления (даже изнасилование американского киноактера Б. Питтом 75-летней жительницы города Ровно в 2016 году).

После чего, обращает внимание Антон Геращенко, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосиевский районный суд с требованием ареста на сотнях интернет-сайтов, которые в разное время писали о нем что-то.

Автоматическая система распределения дел, по которой реформаторы судебной системы распространили дело судье Катерина Григоривна Плахотнюк.

Судья Плахотнюк, 04 февраля 2021 года, постановляет признать 426 интернет-сайтов, размещавших вышеперечисленные материалы, унижающих честь и достоинство О. Мистер., то есть ′′ убийство преступления «, и накладывает им арест.

Кроме того, необоснованное решение суда направляется полицейскому следователю и Нацкомиссии по внедрению госрегулирования в сфере связи и информации.

Никаких реальных действий, которые повредили бы владельцам интернет-ресурсов, не было сделано.

Кроме вреда социальной морали после таких судебных решений, подметил заместитель Министра внутренних дел.

Выводы и рекомендации:

1. Полиция уже отозвала сопроводительное письмо в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в области связи и информатизации.

2. Уголовное производство будет запрошено в Главную СК с целью проведения грубой проверки и в случае отсутствия преступления, а также по решению следователя и прокурора будет закрыто по предусмотренной процедуре КПК.

3. Что касается судьи Плахотнюка, то лица, пострадавшие от выдачи несанкционированного и произвольного, на мой взгляд, решение о наложении ареста на 426 интернет-сайтах должно быть вынесено в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствие судьи должности судьи..

4. С Александром Пан разговор будет проходить отдельно.

«И самое важное: дорогие народные депутаты, давайте внесем существенные изменения в Уголовный и УПК и введем проверку обращений граждан к задержанию подобного рода порядков», – призывает Антон Геращенко.

Кроме того, по его мнению, необходимо регламентировать информационное законодательство для регулирования отношений в прессе, права на свободу слова и возможности журналистских расследований, чтобы защитить свою честь и достоинство в случае нарушения их прав.

Ну и конечно же, стоит большой вопрос об адекватности отдельных представительниц фемиды, готовых поддаться давлению различных мошенников и снять произвольные и неоправданные решения им. Украины.