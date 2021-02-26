Американец побил мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами

На соревнованиях серии World Indoor Tour в Мадриде Грант Холлоуэй пробежал дистанцию 60 метров с барьерами за 7.29 секунды.

Тем самым он установил новый мировой рекорд в этой дисциплине.

Предыдущий рекорд держался почти 27 лет и принадлежал британцу Колину Джексону, который 6 марта 1994 года в немецком Зиндельфингене показал время 7.30 сек.

Отметим, что 23-летний Холлоуэй завоевал золотую медаль на чемпионате мира-2019 в Дохе в беге на 110 метров с барьерами.

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