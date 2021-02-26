Украина за месяц увеличила госдолг еще на $500 млн
В январе на погашение государственного долга уплачено 23,6 млрд гривен, а платежи по обслуживанию составили 5,7 млрд гривен.
По состоянию на конец января 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне составил 2 558,22 млн гривен, или 90,74 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в четверг, 25 февраля.
«По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн и в долларовом эквиваленте – на 0,49 млрд долларов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение января 2021 года Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 37,5 млрд гривен в государственный бюджет. На аукционах 19 января Минфин успешно разместил самый долгий из линейки гривневых инструментов ОВГЗ со сроком погашения в мае 2027 года.
Нерезиденты в январе увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд гривен. По состоянию на конец первого месяца года, доля нерезидентов среди владельцев внутренних государственных ценных бумаг составила 9,4% (95,4 млрд грн).
В Минфине также отметили, что доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составляла 38,9%, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Также приведены данные о платежах по погашению и обслуживанию долга. Так, в январе на погашение государственного долга уплачено 23,6 млрд гривен, а платежи по обслуживанию составляли 5,7 млрд гривен.
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Совокупный госдолг Украины в 2012 году увеличился на 8,9% или 5,266 миллиардов долларов.
При этом государственный внешний долг уменьшился на 4 миллиарда 742 миллиона 326,05 тысяч гривен (3,49%), государственный внутренний долг – увеличился на 17 миллиардов 545 миллионов 540,68 тысяч гривен. (19,27%).