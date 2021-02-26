В Кривом Роге 10-летний ребенок выпал из окна пятого этажа
Мальчик выпрыгнул из окна, убегая от пьяного отца. Он хотел прыгнуть на дерево, но, не удержавшись, рухнул на землю.
В Кривом Роге 10-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры пятого этажа. Ребенка госпитализировали. По данному факту открыто уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Дело возбуждено по ст. 166 – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
Мальчик проживает с отцом. Его мать лишена родительских прав.
Местные СМИ сообщают о том, что ребенок якобы таким образом спасался отца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
По словам полиции, мальчик хотел прыгнуть на дерево, однако не удержался и упал на землю.
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