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17:30 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге 10-летний ребенок выпал из окна пятого этажа

Мальчик выпрыгнул из окна, убегая от пьяного отца. Он хотел прыгнуть на дерево, но, не удержавшись, рухнул на землю.

В Кривом Роге 10-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры пятого этажа. Ребенка госпитализировали. По данному факту открыто уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Дело возбуждено по ст. 166 – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Мальчик проживает с отцом. Его мать лишена родительских прав.

Местные СМИ сообщают о том, что ребенок якобы таким образом спасался отца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

По словам полиции, мальчик хотел прыгнуть на дерево, однако не удержался и упал на землю.

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Тэги: ребенок, родительские права, выпал из окна

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